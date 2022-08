Vallecrosia. La polizia locale di Vallecrosia comunica le modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione “Notte blu” in programma venerdì 12 agosto.

In via Lungomare Marconi: è vietato l’accesso pedonale e la balneazione. Nel tratto di spiaggia appositamente delimitato da transenne, destinato al posizionamento e allo sparo dei fuochi artificiali che si svolgerà dalle ore 23.00 alle ore 23.30 ed alla successiva messa in sicurezza dell’area con relativa bonifica;

» leggi tutto su www.riviera24.it