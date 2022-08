Operaio dell’edilizia acrobatica infilzato con il braccio in un’inferriata a Valdellora, è in ospedale

Un operaio di 40anni è ricoverato al Sant’Andrea della Spezia dopo essere rimasto infilzato nel giglio di un’inferriata in Via Aragona a Valdellora. L’episodio risale alle 12 circa quando sono stati allertati i soccorsi. La dinamica è in fase di accertamento ma stando a quanto si apprende l’uomo, italiano e che lavora in un’azienda di edilizia acrobatica, sarebbe scivolato rimanendo infilzato nella recinzione. Non ha perso la calma e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza della Spezia. In autonomia sarebbe riuscito a liberare il braccio e la ferita era localizzata sopra il gomito, verso la spalla. E’ stato preso in carico dai soccorritori e da Delta 1 che hanno provveduto a stabilizzarlo sul posto e portato al Sant’Andrea della Spezia. Sul luogo dell’incidente è stata attivata anche una squadra della Psal.

L’operaio 40enne è stato portato in ospedale in codice arancione e verrà sottoposto alla visita ortopedica per accertare oppure escludere ulteriori lesioni.

