Per il post Maggiore si pensa anche a Zurkowski: il polacco della Fiorentina può essere un’opportunità a fine sessione

Il presidente Philip Platek è stato chiaro: il centrocampo dello Spezia è al completo e lo sarà anche se uscirà Giulio Maggiore. A circa venti giorni dalla fine del mercato, però, i liguri restano alla finestra e il dt Pecini è pronto a sfruttare ogni piccola opportunità che offrirà il mercato da qui in poi, per potenziare e completare la rosa a disposizione di mister Gotti. Perchè nell’ultima settimana, è arci-noto, nasce un nuovo mercato, che apre a possibilità fino a quel momento inesplorabili. E così nel corso della lunga chiacchierata con la Fiorentina per completare l’operazione che ha portato in maglia bianca il portiere Dragowski, lo Spezia avrebbe avuto un dialogo con i viola anche per il connazionale Szymon Zurkowski, centrocampista tornato a Firenze dopo il prestito ad Empoli e che sempre la squadra di mister Zanetti vorrebbe riportare in azzurro.

