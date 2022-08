Polemica fogli incollati sul Muro degli Artisti, la replica: “Abbiamo chiesto scusa, ora basta attacchi”

Vado Ligure. “Ho gia chiesto scusa più volte per i foglietti attaccati alle piastrelle con due pezzetti di scotch che ci siamo dimenticate di togliere. Ho ricevuto insulti e mi sono sentita dire le cose più incredibili. Non abbiamo rovinato nulla e mi sembra eccessivo questo comportamento”. E’ la replica di Patrizia Greco, l’organizzatrice di miss piazzetta a Vado Ligure in piazza Cialet.

Ieri gli artisti Ornella Scarrone e Walter Cicerone, coppia nell’arte e nella vita che ha ideato e si prende cura del Muro degli Artisti di Porto Vado dal 2019, hanno commentato l’episodio: “Un gesto di chiara inciviltà”.

