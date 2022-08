Politiche 2022: “Terzo Polo vera novità”. Dem pronti a nuove alleanze

Liguria. Nel giorno in cui è stata presentata la lista “Noi moderati”, l’area centrista della coalizione del centrodestra, ecco la nascita del “Terzo polo” in vista del voto per le elezioni politiche.

Questa mattina Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno ufficializzato il matrimonio elettorale tra Azione e Italia Viva. “Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi”, scrive Calenda su Twitter annunciando che sarà lui “il leader di questa campagna elettorale”.

» leggi tutto su www.ivg.it