Recco: aiuola blindata contro l’assedio dei cinghiali

Dopo essere stata “arata” diverse volte dai cinghiali in cerca di bulbi, a Recco l’aiuola della rotatoria tra via Roma e via Ippolito d’Aste, viene blindata contro l’invadenza degli ungulati sempre più assidui in Riviera anche a causa della siccità.

Così anziché seminare dicondra, è stato steso un telo di plastica e sopra una copertura di sassi bianchi arrotondati dallo scorrere dell’acqua e pezzi di roccia, I lavori sono in corso; l’effetto visivo è positivo. In ritardo invece i lavori in piazza San Giovanni Bono a difesa della postazione dei bidoni dei rifiuti, bersaglio dei cinghiali per ottenere cibo scartato dagli umani.

» leggi tutto su www.levantenews.it