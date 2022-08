Test Hiv gratuiti e anonimi davanti al Pin grazie alla Croce Rossa

Test rapidi, gratuiti e anonimi per individuare il virus Hiv. Si potranno eseguire liberamente venerdì sera davanti all’ingresso del Pin, dalle ore 21.30 fino alla mezzanotte, grazie all’iniziativa organizzata dalla Croce Rossa della Spezia.

Lo screening, che verrà eseguito all’interno del camper-ambulatorio della Cri, prevede test del tutto anonimi che restituiranno il risultato nel giro di pochi minuti. L’obiettivo è quello di combattere l’assenza di informazione e prevenzione, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, su una malattia come l’Aids che ancora oggi può essere potenzialmente mortale senza un trattamento tempestivo, scongiurando nel contempo i rischi di un’eventuale diagnosi tardiva. Nonostante se ne parli poco, infatti, molte persone con Hiv non vengono diagnosticate in tempo – si stima che in Italia 6 diagnosi su 10 siano tardive – con potenziali gravi conseguenze a lungo termine sulla loro qualità di vita.

