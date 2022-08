Tutto pronto per la 9° edizione del Bordighera Book Festival

Bordighera. Dal 25 al 28 agosto torna il Bordighera Book Festival per una nona edizione ricca di sorprese e novità. L’evento, ideato e organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria di Donatella Tralci di Mondadori Bookstore di Bordighera, raduna in corso Italia case editrici provenienti da tutto il Paese per presentare le nuove proposte letterarie.

Numerosi gli appuntamenti in programma con autori locali e di fama nazionale, tra i quali figurano l’autore televisivo Lorenzo Beccati, la giornalista e conduttrice televisiva Antonella Boralevi, l’attrice italo-irlandese Anna Dalton, l’attrice e conduttrice Veronica Pivetti, il writing coach Gianmarco Parodi e lo scrittore Andrea Vitali.

» leggi tutto su www.riviera24.it