Un lettore: “Disservizi e attese telefoniche infinite con Spezia Risorse. E’ caduta nella spirale dei politici che risolvono problemi?”

“Non potendomi muovere liberamente, causa ingessatura, lunedì 25 luglio u.s. mi sono rivolto telefonicamente a Spezia Risorse per avere ragguagli in merito ad una bolletta del servizio rifiuti urbani. Ho chiamato dal cellulare il numero verde ed il disco mi ha detto che la telefonata proviene da un’area (!) non abilitata; per tale motivo ho consultato il sito, dove ho visto che Spezia Risorse è raggiungibile da un numero telefonico. Ho quindi chiamato dal telefono di casa, appurando che utilizzavo l’area (!) giusta (non è meglio informare che il numero verde non è abilitato a ricevere telefonate dai cellulari, invece di una comunicazione criptica?). Ho seguito le indicazioni e dopo aver schiacciato due volte il tasto 1, è cominciata una musichetta jazz che mi ha accompagnato per oltre mezz’ora, poi è caduta la linea. Successivamente ho alternativamente telefonato al numero fisso ed al numero verde, appurando, sia risponde sempre lo stesso disco, sia la difficoltà di comunicare, giacché mi hanno risposto solo dopo innumerevoli tentativi di decine di minuti.

Tuttavia, nonostante avessi seguito correttamente le indicazioni, sono stato invitato a fornire generalità e numero di telefono, poiché la persona che ha risposto mi ha detto che avrebbe fatto chiamare da un collega, non essendo in grado di soddisfare la mia richiesta. Non avendo avuto riscontro, mercoledì 27 ho ritelefonato e, sempre dopo innumerevoli tentativi, nel pomeriggio la mia tenacia è stata premiata, ma col medesimo risultato: chi ha risposto non sapeva soddisfare la mia richiesta, sicché mi avrebbe fatto richiamare. Il buffo, anzi, ridicolo, è che non mi ha chiesto né il nominativo, né il numero di telefono, perché avevo già chiamato! I dati infine li ha presi, su mia indignazione.

