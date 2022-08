Torino. A portarlo via una complicazione cardiaca dopo un’operazione mentre era all’ospedale di Torino. Claudio Garella, portiere della Sampdoria dal 1978 al 1981, se n’è andato a 67 anni. Era in vacanza in Liguria quando si è sentito male.

La Società blucerchiata lo ricorda sul proprio sito web con una nota ufficiale (e la foto che vedete in apertura).

» leggi tutto su www.genova24.it