Ausili sportivi agli atleti disabili, Regione Liguria stanzia 40mila euro

Liguria. La Giunta Regionale ligure su proposta dell’assessore alla Politiche Sociali, ha valutato positivamente la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto ‘Ausili sportivi agli atleti con invalidità civile’ prevedendo uno stanziamento complessivo di 40mila euro.

“La Liguria è stata la prima regione in Italia a stanziare qualche anno fa questo contributo destinato a persone con disabilità, prevalentemente motoria, iscritte a società sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali – Siamo orgogliosi di rinnovare questa misura che consente l’acquisto di ausili sportivi e che riconosce ancora una volta all’attività sportiva un grande valore di inclusione sociale. E’ motivo di particolare soddisfazione poi vedere che questo provvedimento contribuisce ai nostri atleti disabili di affermarsi nelle competizioni nazionali e internazionali diventando veri e propri punti di riferimento (come Francesco Bocciardo nel nuoto) e portando in alto il nome della nostra regione”.

