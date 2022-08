Bordighera, dal 18 al 21 agosto torna “Agorà – Arte nella Città Alta”

Bordighera. Da giovedì 18 agosto a domenica 21 agosto, dalle 19 alle 24, Bordighera sarà teatro della nuova edizione di “Agorà – Arte nella Città Alta” uno degli eventi più attesi e amati dell’estate della Città delle Palme.

Con la direzione artistica di Fabio Falone le piazzette, i carugi ed i bastioni del borgo diventeranno la quinta per le opere di 20 artisti che dialogheranno con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. La parte iniziale del percorso, in particolare, vedrà come elemento predominante la natura, mentre a seguire le tematiche si faranno volutamente più eterogenee e aperte alla lettura del pubblico.

