Disabilità, in arrivo 12 milioni per la Liguria: a Genova obiettivo Waterfront “senza barriere”

Genova. La Liguria riceverà 12 milioni di euro per vari progetti legati alla disabilità: l’ha annunciato oggi a Genova la ministra Erika Stefani durante un evento organizzato dalla Lega.

Nel dettaglio 2,8 milioni saranno destinati a progetti per il turismo accessibile e altre attività tra cui 700mila euro per migliorare l’accessibilità delle spiagge, 110mila euro saranno investiti per l’attivazione di tirocini lavorativi per persone con disabilità, un milione e 650 mila euro per nuovi parchi giochi e attività sportive accessibili, 600 mila euro per la riqualificazione di strutture semiresidenziali, 2 milioni e 550 mila per servizi aggiuntivi a quelli regionali già esistenti a sostegno dell’autismo, in particolare relativi all’inclusione scolastica e lavorativa. Due milioni e 300 mila euro serviranno per assumere assistenti alla comunicazione nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e 3,2 milioni per assumere assistenti alla comunicazione nelle scuole secondarie della Liguria.

