È morto Carlo Belotti, era stato anche consigliere comunale

E’ morto questa notte, all’età di 87 anni, il dottor Carlo Bellotti, già Direttore del Personale della Termomeccanica Italiana La Spezia. Lascia la moglie Giovanna e i figli Luca ed Elena. I funerali saranno celebrati domani, sabato 13 agosto, alle 16, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, al Canaletto. Nato a Pontremoli il 2 gennaio 1935, figlio di Maria Zanella, maestra elementare, e di Aldo Bellotti, direttore didattico, assessore alla sanità del Comune della Spezia e presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Pontremoli e della Spezia, si era diplomato al Liceo Classico Lorenzo Costa della Spezia, e laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova. Si specializzò sempre a Genova, presso l’Istituto Scienze Sociali, nel corso di formazione e specializzazione in Diritto del lavoro, Economia, Sociologia, Psicologia, Organizzazione del Lavoro, Relazioni industriali.

Ha operato per oltre 36 anni nelle Partecipazioni Statali fino all’incarico di Direttore Politiche del Personale e Affari Generali (Rapporti Istituzionali, Settore Legale, Stampa e Pubbliche Relazioni) nella S.p.A. Termomeccanica Italiana La Spezia e nella Sezione Ex Pellizzari, Arzignano (VI) e di Direzione del Personale dell’azienda collegata Aerimpianti, Milano.

E’ stato rappresentante dell’Associazione Aziende PP.SS. (Intersind) nei Comitati Provinciali della Spezia INAIL (Presidente) e INPS (V. Presidente) e in delegazioni per il rinnovo Contratti nazionali di lavoro. Ha partecipato a Commissioni di lavoro, iniziative di studio e formazione dei Gruppi IRI, EFIM, IFAP. Dal 1995 al 2010 è stato Giudice di Pace presso il Tribunale della Spezia è stato Consigliere Comunale alla Spezia dal 1964 al 1969. E’ stato per diversi anni presidente degli Universitari Cattolici (FUCI) della Spezia e poi del Movimento dei Laureati Cattolici, e delegato diocesano del Movimento Studenti dell’Azione Cattolica. Era presidente della sezione spezzina dell’Unione Cristiana Imprenditori e Drigenti (UCID) e dei Decorati Pontifici e consigliere di amministrazione di Tele Liguria Sud e dell’Opera San Venerio. E’ stato insignito delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere dell’Ordine Pontificio di San Silvestro Papa.

