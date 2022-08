Il West Ham irrompe in casa Spezia: offerti 12 milioni per Kiwior. Pecini e Platek ne discuteranno

Il West Ham irrompe con forza su Jakub Kiwior. Il club inglese ha fatto pervenire allo Spezia un’allettante offerta da 12 milioni di euro per il difensore slovacco, lo scorso anno messosi in mostra alla grande con Thiago Motta in panchina, giocando come vertice basso davanti alla difesa. Acquistato un anno fa dallo Zilina per 2.2 milioni dopo un’estate di pressing asfissiante da parte di Pecini, Kiwior è considerato uno dei pilastri della squadra di mister Luca Gotti, ma l’offerta presentata dagli inglesi fa vacillare la dirigenza del club di Via Melara.

Il dt Pecini e il presidente Platek non hanno rifiutato l’offerta e hanno intenzione di discuterne oggi a quattr’occhi. Nelle idee del club il valore del difensore non è ancora stato rivelato al 100% e, potenzialmente, tra un anno il valore del cartellino del classe 2000 potrebbe essere ancora più alto, con un anno in più di Serie A e con la vetrina del mondiale che potrà mettere ancora più in risalto le qualità del polacco. Con un contratto ancora lungo, fino al 30 giugno 2025, lo Spezia ha tutta la forza per poter respingere l’assalto degli inglesi, considerando anche il poco tempo che ci distanza dal termine della sessione di mercato, e proprio in queste ore verrà presa una decisione da parte dei vertici massimi del club.

