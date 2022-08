Savona. Un’accesa lite questa sera ha allertato i soccorsi a Savona. Al centro due ragazzi che, in via Torino, hanno iniziato a urlare, a spintonarsi e a strapparsi di capelli per motivi ancora da chiarire. Il litigio si è consumato in strada, tanto che molti passanti hanno assistito alla scena e si sono preoccupati.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia e i militi della Croce Oro di Albissola. Dopo le prime cure sul posto, il bilancio parla di un codice verde.

