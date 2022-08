Nuovo acquisto per Gamma Innovation Sarzana: da Monza arriva Tognacca

Gamma Innovation Sarzana si regala un altro tassello per la stagione che sta per iniziare. Arriva dal Monza, dopo l’ultimo anno giocato con la maglia del Decom Roller Matera, Mirko Tognacca, classe 2005, che sarà lo “stakanovista” della squadra rossonera, in quanto sarà l’undicesimo della formazione di serie A1, punto fermo della serie A2 e dell’under 19. Mirko Tognacca arriva da un’importante esperienza in serie A2 a Matera, dove con la formazione Lucana, è arrivato a un passo dalla promozione in serie A1. “Abbiamo preso uno dei migliori giocatori italiani di questa categoria – dice il Presidente Maurizio Corona – giocherà in serie A1, in Serie A2 e nell’ Under 19. E’ un giocatore di prospettiva che ha vestito la maglia azzurra agli ultimi Europei di Paredes in Portogallo. Ringrazio la società Teamservicecar Monza nella persona di Tommaso Colamaria e del Presidente Andrea Brambilla che hanno condiviso il progetto che gli abbiamo proposto per il ragazzo. Il valore dell’atleta e l’esperienza di Mirko Tognacca accumulata in questi anni sono di altissima qualità – conclude il Presidente – ma ciò che più conta è che Mirko, che personalmente conosco fin da piccolissimo quando frequentava i campus dell’ Hockey Sarzana a Luni Mare, mi ha sempre destato un’ottima impressione soprattutto come ragazzo e questo per la nostra società è sicuramente di fondamentale importanza.” Paolo De Rinadis, che conosceva il ragazzo quando lui allenava il Lodi e Mirko era nelle categorie giovanili, è felicissimo dell’innesto; “ è un acquisto importantissimo – dice il mister rossonero – va a completare il nostro scacchiere della prima squadra e sarà importantissimo in serie A2 e nell’under 19. Conosco Mirko fin da piccolissimo ha tantissima qualità, è un grande acquisto per noi” Queste le parole di Mirko Tognacca : “Sono felice e motivato di approdare a Sarzana per questa stagione, sarà per me un anno di crescita e ho aspettative molto alte a livello personale. Vengo a Sarzana per dare il massimo, è una piazza molto importante sia sul panorama nazionale che europeo ed è per me un motivo d’orgoglio poter indossare la maglia rossonera.

La mia carriera hockeistica è iniziata all’età di 6 anni – continua Mirko – quando per puro caso durante una giornata di manifestazioni sportive sono venuto alla scoperta di questo sport. Sport che ha catturato fin da subito la mia attenzione. I primi passi li ho fatti proprio a Seregno, nella mia città. Dopo due anni, nel 2014 ho continuato il mio percorso per altri due nell’HRC Monza. Nel 2016 sono approdato a Lodi dove ho giocato per le categorie Under13, Under15 e Under17 disputando le rispettive finali di Coppa Italia e Campionato. A Gennaio del 2020 sono stato richiamato a Monza per iniziare un percorso di preparazione con la serie A1. Preparazione che mi ha portato a Settembre ad indossare i colori bianchi rossi e blu nella prima squadra durante la stagione 2020/2021. Durante l’estate del 2021 mi sono allenato duramente per preparare al meglio il Campionato Europeo U17 disputato a Settembre in Portogallo, a Paredes. Esperienza che mi ha dato la possibilità di mostrarmi in campo internazionale. Dopo circa una stagione e mezza a Monza, a Gennaio 2022 ho avuto l’occasione di un’ ulteriore crescita sportiva nel campionato di serie A2. Mi sono trasferito a Matera a campionato già iniziato, è stata una bella esperienza che mi ha messo a dura prova. Lontano dalla mia quotidianità e dai miei affetti più cari per inseguire il cosiddetto “sogno nel cassetto”. Sono molto soddisfatto del campionato che ho disputato da titolare ma soprattutto della mia crescita personale. Ora una nuova realtà e un’ulteriore prova da superare qui a Sarzana, sono molto motivato ad affrontare con grinta queste nuove sfide con la maglia rossonera. Questo sport mi sta permettendo di affacciarmi a diverse realtà”. Mirko Tognacca si aggregherà alla squadra rossonera lunedì 22 Agosto.

L’articolo Nuovo acquisto per Gamma Innovation Sarzana: da Monza arriva Tognacca proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com