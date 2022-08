Politiche 2022, Bucci: “Assessori liberi di candidarsi. Rixi ministro? Sarebbe un ottimo fatto”

Genova. Gli assessori della giunta Bucci sono liberi di candidarsi alle elezioni politiche. Parola del sindaco in persona, che in vista dell’appuntamento del 25 settembre cambia strategia rispetto alle ultime regionali.

Per il momento, a dire il vero, non risultano componenti della neonata giunta in odore di tentare il “salto” romano. Ma il primo cittadino, intervenuto a margine di un evento elettorale della Lega con la ministra per le Disabilità Erika Stefani, non preclude la possibilità: “Se si candidano ben venga. Io ho imparato facendo il manager negli Stati Uniti che i bravi manager sono quelli che lasciano le porte sempre aperte. Se tu dici a una persona ‘non andare via’, questa rimarrà arrabbiata per tutta la vita, se invece dici ‘vai via e cresci’ tutti riconosceranno che sei stato capace di far crescere le persone e tutti vorranno venire a lavorare con te. Le porte vanno sempre tenute aperte e se c’è qualcuno che cresce ben venga”.

» leggi tutto su www.genova24.it