Ponte Morandi, Tosi (M5s): “Almeno stavolta la destra eviti di lucrare sulla tragedia”

Genova. “Il 14 agosto, ricorre il quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, simbolo della disonestà di chi aveva fino a quel momento amministrato la cosa pubblica da posizioni di potere, con tutti gli intrallazzi che ben conosciamo e che qualcuno ha cercato di tessere anche a un paio di mesi dal crollo. Ricordiamo bene le telefonate tra Toti e Castellucci: sul piatto, soldi per salvare Carige. In cambio il mantenimento della concessione autostradale. “Almeno questa volta, la destra abbia la decenza di non lucrare sulla tragedia del ponte Morandi“. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Giochi politici portati avanti dagli stessi partiti che oggi inseguono operazioni di maquillage (ben oltre i livelli di cipria e stucco citati da Letta e Meloni!) per far dimenticare agli italiani le proprie colpe. Colpe gravissime che la destra condivide con la sinistra e viceversa. La stessa destra, aggiungiamo, che da tre anni a questa parte ci martella i sensi con il Modello Genova, che sì ha permesso di ricostruire il Ponte sul Polcevera in tempi record ma senza meriti specifici, se non quello di aver eseguito le direttive impartite dal governo Conte. Lo stesso che ha introdotto tutti gli strumenti straordinari perché quella ricostruzione si potesse compiere nei tempi che conosciamo”.

