‘Santa’: 25enne in codice rosso al San Martino

Il 118 con Tango 2 e la Croce Rossa di Santa Margherita, poco dopo le 16.30 sono intervenuti in via San Lorenzo, la strada che collega la via Aurelia al centro, per prestare soccorso a un venticinquenne, politraumatizzato. Stabilizzato sul posto, il paziente è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Sul posto i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Anche oggi, come in tutte le giornate di agosto, molti incidenti stradali con lievi conseguenze, ma soprat6tutto decine di interventi in codice rosso gestiti dal 118 di Lavagna per crisi cardiocircolatorie, respiratorie e altre cause mediche. Motivo le temperature diminuite la notte ma sempre alte col sole e l’affollamento di turisti che caratterizza l’estate rivierasca,

