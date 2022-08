Un albero pericolante in via Pilade Queirolo, la strada che dal lungomare di Sestri Levante conduce al porto. A garantire la sicurezza delle persone hanno provveduto attorno alle 19 i vigili del fuoco di Chiavari. Prima del rientro in sede, una deviazione in via San Rufino dove un gatto infilatosi in un’intercapedine senza trovare la strada per uscirne, attendeva i pompieri per ritornare in libertà e farsi abbracciare dai proprietari. Accontentato.

» leggi tutto su www.levantenews.it