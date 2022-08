Il Comune di Levanto ha ottenuto (unico nella provincia spezzina) un contributo di 35 mila euro erogato dal ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Spiagge sicure – Estate 2022”, che ha stanziato un finanziamento complessivo di 3,5 milioni di euro a cento Comuni su tutto il territorio nazionale.

Per accedere alle risorse messe a bando, l’amministrazione della cittadina rivierasca ha presentato un progetto che prevede il rafforzamento della sicurezza urbana e sul litorale attraverso il potenziamento di personale e mezzi della polizia municipale.

“Il finanziamento – spiega l’assessore alla Protezione civile, Alice Giudice – ci consente di implementare ulteriormente l’attività del corpo di Polizia municipale per far fronte con più risorse alla stagione turistica, che vede un aumento considerevole delle presenze e delle occasioni di condivisione di spazi e momenti di divertimento offerti dalle numerose manifestazioni in corso di svolgimento in tutto il paese. In particolare, abbiamo programmato l’acquisto di una nuova auto, il prolungamento fino al 30 novembre dell’incarico dei due vigili assunti ad inizio stagione a tempo determinato, e l’utilizzo di compensi straordinari per ampliare i turni di servizio alla sera e nei festivi”.

L’articolo Sicurezza urbana e sulle spiagge, dal ministero dell’Interno un finanziamento di 35mila euro al Comune di Levanto proviene da Citta della Spezia.

