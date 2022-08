Stop miasmi e cattivi odori, deodorizzazione sperimentale presso il depuratore di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Presso il depuratore di Borghetto gestito dalla Servizi Ambientali è attivo da pochi giorni un progetto sperimentale finalizzato a contenere e a ridurre al minimo la diffusione di miasmi e i cattivi odori.

“Ormai da più di un anno – dichiara il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa – e cioè da quando l’impianto riceve i reflui provenienti da Albenga, precisamente della sponda sinistra del Centa, le problematiche legate ai miasmi generati dalle lavorazioni del depuratore si sono nettamente accentuate. In precedenza i miasmi venivano percepiti quasi esclusivamente in prossimità dell’impianto ma dopo il collettamento di Albenga vi sono stati numerosi episodi in cui gli odori sono stati nettamente percepiti anche in alcune zone vicino al centro del paese”.

