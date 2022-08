Un paio di idee per Ferragosto. Musei e fortezze aperti tra una gita fuori porta e l’altra

Ferragosto è alle porte, non mancano gli appuntamenti in provincia e occasioni per gite fuori porta. Le mete dei Casoni e di Campocecina saranno anche quest’anno tra le più gettonate per gite fuori porta a seconda del raggio di distanza e del punto di partenza, alla ricerca del fresco. Anche Memola è luogo apprezzato per un pic nic a corto raggio ma c’è anche chi preferisce rimanere vicino alla città e opta per il Parodi, amatissimo dagli spezzini di città e raggiungibile dal centro in soli 10’, o la fortezza di Sarzanello, tipico dei sarzanesi il Comune della Spezia ha disposto l’apertura di tutti i musei cittadini e l’entrata sarà gratuita. Sono comprese tutte le collezioni permanenti e le mostre in corso.

Ferragosto è un’occasione per conoscere meglio anche i musei statali e le fortificazioni presenti sul territorio. Il Mibac ogni anno infatti lascia aperta una serie di luoghi tutti scoprire. Da dagli scavi archeologici di Luni, Varignano, il castello di San Terenzo e le fortificazioni sarzanesi.

