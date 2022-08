Un salto nel passato lunigianese con la rievocazione Filetto rinascimentale

Tutto è pronto per la prima edizione di Filetto Rinascimentale, la rievocazione storica nata dalle ceneri della festa medievale che si svolgeva nel borgo murato fino a due anni fa. L’associazione sarzanese Senza Tempo, presieduta da Simone Del Greco, vincitrice della manifestazione d’interesse pubblicata dal comune di Villafranca Lunigiana, ha predisposto un ricco programma di eventi con attività didattiche, spettacoli di strada, musica, danza e teatro, incentrati sulla vita quotidiana del tardo medioevo e del rinascimento Lunigianese e italiano in genere.

Si comincia sabato 13 agosto alle ore 16 con l’apertura delle porte e dei mercati, il programma dettagliato della giornata è il seguente: ore 19 sfilata borgo e valle di Levanto con sbandieratori, in piazza delle Chiesa alle 18.30 e alle ore 21 spettacoli di trampolieri Ignes Fatui, danze compagnia Lauro, falconieri Granducato di Toscana. Alle 21 nel Chiostro spettacolo Otello e in piazza del pozzo sbandieratori e trampolieri. Alle 22 spettacoli di fuoco e lettura Via Dantis con Riccardo Monopoli e Centro studi Lunigiana dantesca. Per tutta la giornata figuranti itineranti nella piazza della Chiesa e lungo le vie del borgo: streghe, medici strampalati, Milizia di San Giorgio, affascinanti danzatrici, medici d’altri tempi, musici itineranti, loschi figuri e creature provenienti dalla fantasia rinascimentale.

