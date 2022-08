Venerdì sera con il naso all’insù per “Valeriano sotto le stelle”

Grande successo per le prime due serate dedicate alle stelle cadenti organizzate dall’Associazione Astrofili Spezzini. Nonostante il tempo non sia stato clemente, nelle due serate organizzate in Val di Vara la risposta del pubblico è stata ottima. Gli astrofili erano impegnati mercoledì 10 a paese di Godano, dove la Pro loco locale ha organizzato una degustazione di prodotti locali, a seguire la conferenza di Roberto Cioni sugli oggetti visibili durante la serata. Giovedì 11 è toccata alla frazione di Bozzolo (Brugnato) una serata stellare nella piazza del paese, organizzata da Pro loco di Brugnato, dove il pubblico dopo una passeggiata lungo il Passo del Pidocchio, guidati da antichi sentieri liguri e Cai La Spezia, ha partecipato ad una cena tipica presso l’agriturismo Il Casale per poi concludere con l’osservazione con i telescopi degli astrofili nella piazza della frazione. Durante le serate il pubblico ha potuto ammirare la Luna e i giganti gassosi del sistema solare. Gli astrofili spezzini vogliono ringraziare le associazioni che hanno organizzato le serate, e le amministrazioni comunali che, sensibili al problema dell’inquinamento luminoso, hanno spento le luci delle piazze per tutta la durata degli eventi. Ultimo appuntamento per le stelle cadenti, questa sera a “Valeriano sotto le stelle” dalle 21.30 presso la piazza della chiesa di Valeriano.

