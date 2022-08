Ammaliati dalla sua bellezza, tutti, ma proprio tutti, sono alla ricerca di un alloggio nel Golfo

Solo due anni fa mi piangeva il cuore con quella stagione così bella che era e tutti a casa. Il bel tempo, lo ricordate, era cominciato a Pasqua e poi tutte le altre feste comandate che invece generalmente è acqua e invece allora no. Ma non vedevi nessuno passare per le strade. Girava solo il Covid e giustamente, per rovinargli le passeggiate, la parola d’ordine era tutti a casa e spiagge e arenili contingentati. Non era per nulla un bel vedere, allora.

Quest’anno fortunatamente è diverso. Il sole impazza già da un bel po’ e non sembra che lo intacchino i rovesci che, tutto sommato leggeri, hanno bagnato il Golfo. Con questa stagione produciamo sudore ed è impresa sempre più ardua trovare refrigerio.

