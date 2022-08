Liguria. “Il ministero dell’Istruzione ha destinato alla Liguria oltre 6 milioni di euro grazie al Bando PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali: 3,2 milioni in provincia di Genova, 1,2 in provincia di Imperia, 1,1 in provincia di Savona e 1 milione in provincia della Spezia.

A dare la notizia il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it