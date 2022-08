Bonus fiere, le domande partono dal 9 settembre

Sanremo. CNA Imperia informa che Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto che definisce le modalità e i termini per l’ottenimento del bonus fiere, la misura introdotta con il decreto Aiuti per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022.

Le fiere ricomprese nella misura sono quelle indicate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e le richieste possono riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni, ma il rimborso può essere richiesto una volta sola da ciascun beneficiario. La misura prevede un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10mila euro, riferite all’affitto e agli allestimenti degli spazi espositivi, ai servizi per le attività promozionali e al trasporto, al noleggio di impianti, all’impiego di personale a supporto dell’azienda.

