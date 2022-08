Cena a Loano per il campione del mondo David Trezeguet

Loano. Una grande sorpresa ieri sera per i clienti del Bee Fly di Loano, che si sono trovati a cena con il campione del mondo David Trezeguet.

L’ex calciatore francese, molto noto in Italia per la sua esperienza decennale (dal 2000 al 2010) alla Juventus, era con una tavolata di amici nel locale loanese. E non sono mancati gli sfottò da parte dei milanisti presenti che gli hanno cantato il coro dedicato all’allenatore rossonero e diventato la colonna sonora dell’ultimo scudetto: “Pioli is on fire”. Trezeguet ha reagito con eleganza e tanti sorrisi.

