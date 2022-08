Centro trasfusionale Asl2, l’appello del direttore: “Periodo critico, donate sangue”

Savona. “Soprattutto in questo periodo si evidenzia uno squilibrio tra unità di sangue raccolte e utilizzate. Le donazioni sono già molte, ma sono alla base della nostra attività e invito a donare. Speriamo di superare questo periodo critico“. L’appello arriva dal dottor Massimiliano Bruno Franco, direttore del centro trasfusionale di Asl2. Infatti, come ogni anno accade, d’estate e in inverno durante il picco influenzale, le riserve di sangue diminuiscono.

Il sangue non è riproducibile in laboratorio perchè non esiste una proteina sintetica che abbia le stesse caratteristiche di quella umana in termini di trasporto di ossigeno. Allo stesso modo anche gli emoderivati che si producono per molti farmaci dal plasma. Infatti, il centro trasfusionale raccoglie anche plasma e piastrine.

