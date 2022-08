Chiavari: “Più sicurezza per il percorso pedonale di via Ghio”,

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Sono in corso le operazioni per aumentare la sicurezza del percorso pedonale, attiguo all’autorimessa, che da via Ghio raggiunge l’ospedale di Chiavari, le scuole e il centro storico con la conseguente ridistribuzione dei parcheggi blu nell’attiguo piazzale.

“In seguito alle numerose richieste da parte dei cittadini, sono stati spostati una decina di stalli che si trovavano lungo via Ghio per creare un passaggio pedonale più sicuro e visibile, in modo da non dover camminare lungo la corsia – dichiara l’assessore delegato alla Polizia Municipale Paolo Garibaldi – Gli operai comunali hanno già provveduto alla segnaletica orizzontale e ad installare barre rallentatrici, prossimamente implementeremo la sicurezza dell’area pedonale attraverso il posizionamento di dissuasori rumorosi lungo il percorso che permetteranno ai conducenti dei veicoli di rimanere sulla strada senza invadere la zona pedonale”.

