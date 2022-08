Comedy Ring e Vita Polonia, un finale tutto da ridere per La Spezia Estate Festival

Risate e divertimento per gli ultimi due appuntamenti della rassegna estiva La Spezia Estate Festival in Piazza Europa. Domenica 14 agosto alle 21.30 sarà la volta di Comedy Ring, un format originale della Sm Management in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore. Comedy Ring ha già un lungo e fortunato Tour alle spalle nei migliori Teatri di tutta la penisola, Tour che continua con sempre maggiore successo. Sul palco di Piazza Europa saranno ospiti Massimo Costa (da Camera Café), Max Pieriboni (da Colorado/Zelig), Stefano Chiodaroli (da Colorado/Zelig), Mauro Villata (da Colorado/Eccezionale veramente), Carlo De Benedetto (da Eccezionale veramente) Una serata piena di risate e di divertimento con il coinvolgimento di grandi e piccini.

Si prosegue giovedì 18 agosto, sempre alle 21.30, con Leonardo Manera e Claudia Penoni (foto), l’irresistibile duo dei polacchi di Zelig, ospiti della rassegna con il loro spettacolo Vita Polonia. Come in tutte le vere coppie ci sono momenti di distacco, ci sono poi anche quelli in cui ci si riavvicina. Così succede anche a Petrektek e Cripztak, i protagonisti di questo recital dove si riflette e si ride sulla vita di coppia e, soprattutto, sulla difficoltà della vita di coppia. Ma non solo: Manera e la Penoni, oltre a interpretare i “polacchi”, recitano monologhi e propongono anche nuovi personaggi. Un recital dove i due attori si ritrovano ancora insieme per proporre al pubblico novanta minuti di divertimento e risate non convenzionali ma anche, in alcuni momenti, di poesia.

