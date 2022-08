Completati i lavori nella scuola dell’infanzia Mattazzoni

Approfittando della pausa estiva si sono stati portati a termine i lavori alla scuola dell’infanzia Mattazzoni di Sarzana e i piccoli ospiti al loro rientro nel plesso troveranno ambienti rinnovati, più sicuri e confortevoli. Grazie a un investimento complessivo di 80mila l’euro, l’Amministrazione sarzanese ha infatti proceduto al rifacimento integrale del vecchio pavimento e alla sostituzione integrale del controsoffitto.

Nel novembre del 2021 si era verificata la rottura e la conseguente caduta di un pannello del controsoffitto all’interno di un’aula della scuola di viale della Pace, dopo un primo controllo ispettivo di tutti i pannelli e la sostituzione di quelli risultati danneggiati per consentire lo svolgimento dell’attività didattica, l’Amministrazione sarzanese aveva disposto accertamenti più approfonditi all’interno di tutto l’edificio e sul tetto dai quali era stata riscontrata la presenza di diverse infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura. Da allora il sindaco ha incontrato la dirigenza scolastico e i genitori, condividendo i lavori da effettuare. Si è quindi deciso di provvedere all’integrale sostituzione di tutta la controsoffittatura, approvando la perizia dell’ufficio tecnico ed approfittando della pausa estiva per l’esecuzione dei lavori. Sempre la materna Mattazzoni è stata oggetto di un altro intervento strutturale legato alla posa in opera del nuovo pavimento – quello del salone è stato sistemato proprio dopo la fine dell’anno scolastico – che è andato a sostituire quello vecchio, risalente a più di 20 anni fa, che si presentava con listelli in legno massello flottanti e potenzialmente pericolosi per i piccoli ospiti, oltre a non garantire più gli standard igienico- sanitari dovuti a pregresse infiltrazioni di umidità che ne incidono su sicurezza e funzionalità. “Una scuola più sicura e confortevole – dichiara il sindaco di Sarzana – che i bambini, le bambine, i maestri e tutti i genitori meritano. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto.”

