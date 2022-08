Dopo Valeriano gli Astrofili Spezzini danno appuntamento a Cadimare per osservare le stelle cadenti

Ottimi riscontri per la serata conclusiva degli appuntamenti per le stelle cadenti degli Astrofili Spezzini che si è svolta nel borgo di Valeriano. La piazza della chiesa di Sant’Apollinare, era gremita di pubblico per la presentazione svolta dal socio AAS Sirio Negri che ha affascinato i presenti con le ultime immagini del telescopio spaziale James Webb, seguita da una breve descrizione del fenomeno delle stelle cadenti, per poi riversarsi ai telescopi per osservare la Luna e Saturno con i suoi anelli. La nostra Associazione vuole ringraziare il Comune di Vezzano Ligure e Roberto Chella per il supporto logistico e i bellissimi spunti sulla storia del paese. Gli Astrofili Spezzini vi danno appuntamento alla prossima serata a calendario che si svolgerà martedì 16 nel borgo di Cadimare.

