Emergenza caldo e lavoro, ieri un vertice in prefettura a Imperia

Imperia. nella mattinata di ieri, 12 agosto 2022, si è tenuto in prefettura un incontro – presieduto dal viceprefetto vicario Maurizio Ggatto – finalizzato a concordare misure a tutela della salute dei lavoratori a fronte delle elevate temperature ad oggi registrate, cui hanno partecipato, in presenza o in videoconferenza, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali C.g.i.l., C.i.s.l. e U.i.l., promotrici dell’incontro, ed i rappresentanti della Asl 1 imperiese, dell’ispettorato territoriale del lavoro, dell’I.n.a.i.l., dell’I.n.p.s., e delle associazioni datoriali: Confindustria, C.n.a., Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura e C.i.a.

All’esito dell’incontro è stato predisposto un documento, che, premessi i richiami al quadro normativo sulla sicurezza del lavoro ed agli obblighi gravanti sul datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi, anche da stress termico, da condurre azienda per azienda ed in relazione alla tipologia di lavorazioni ed alla condizione soggettiva dei singoli lavoratori, segnatamente quelli fragili, ha elencato tutte le misure che possono essere facilmente adottate in ambito aziendale per mitigare il rischio da stress termico, in particolare per i lavori all’aperto. nel documento è stato fatto anche riferimento alla possibilità prevista dalle norme di attivare la cassa integrazione in caso di caldo superiore a determinate temperature ed al progetto avviato dall’Inail per il contrasto all’emergenza climatica.Il documento, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali é stato trasmesso a tutti gli enti partecipanti al fine della sottoscrizione e condivisione da parte delle associazioni datoriali, che hanno assicurato la diffusione dello stesso tra tutte le aziende iscritte.

