Incidente sull’A10 a Bordighera, ferite mamma e figlia

Bordighera. Una donna straniera di 34 anni e la sua bambina sono rimaste ferite in un incidente tra due auto avvenuto sull’A10, tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia.

All’arrivo dei soccorritori, la donna era sdraiata a terra, vicino alla portiera dell’auto: non è chiaro se sia uscita dalla vettura a causa dell’impatto con l’altro veicolo coinvolto, o se sia scesa in un secondo momento, accusando un malore. Ferita anche la figlia, che dal sedile posteriore sarebbe stata sbalzata in avanti.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, insieme a un equipaggio di Ponente Emergenza Bordighera e uno della Croce Rossa. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

» leggi tutto su www.riviera24.it