Parco di Falconara, riqualificazione per arredi e attrezzature in legno

Riqualificazione in vista per arredi e attrezzature in legno al Parco di Falconara di Lerici. L’ente comunale ha infatti dato l’ok a un intervento da circa 35mila euro che prevede il ripristino del paiolato sopra le gradinate, il rifacimento totale dei rivestimenti in legno delle gradinate alte e basse e delle scalette, il ripristino della struttura in legno del teatro, la fornitura e la posa in opera di dieci panchine in legno e di dieci cestini portarifiuti anch’essi lignei e lo smaltimento di parti ammalorate.

