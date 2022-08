Piero Angela, cordoglio della Regione: la sua presenza a Camogli

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Angela, tra i più grandi divulgatori scientifici della televisione italiana e patrimonio di garbo e saggezza. Un gentiluomo e intellettuale raffinato che in questi anni ha saputo raccontare l’alto valore della scienza, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura. Seguitissime e apprezzate le sue apparizioni in Liguria al Festival della Comunicazione di Camogli, a cui aveva preso parte dal 2015 al 2021.

