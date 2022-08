Ponte Morandi, quattro anni dopo: domani la cerimonia in ricordo delle 43 vittime, aspettando il Memoriale

Genova. “Ci sono state alcune importanti interlocuzioni, dal Comune abbiamo saputo che gli uffici stanno lavorando a tutti gli effetti per riuscire ad arrivare a una gara a settembre e siamo fiduciosi che il memoriale delle vittime del ponte Morandi potrà partire in tempi ragionevoli”. Alla vigilia del quarto anniversario del crollo Egle Possetti, presidente del comitato dei familiari delle vittime del disastro, è meno preoccupata di quanto aveva manifestato nei giorni scorsi sull’avanzamento dell’iter per la realizzazione della struttura che avrà il compito di tramandare il ricordo di quanto accaduto il 14 agosto 2018.

Nelle ultime settimane i progettisti, lo studio Boeri, il Comune di Genova e la struttura commissariale sono stati impegnati a risolvere alcune problematiche tra cui l’interferenza della linea ferroviaria con gli spazi del futuro memoriale la cui prima pietra, del tutto simbolica, del cantiere era stata posta dalle istituzioni nel corso della cerimonia di commemorazione del 14 agosto 2021.

