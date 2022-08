Porticato del Laurina, maggioranza al Pd: “Pensa solo a rallentare Sarzana”

“Fa bene il PD a puntare il dito per accusare di non aver discusso in Consiglio Comunale il porticato del Laurina: ma deve puntarlo contro sé stesso”. Così la maggioranza consiliare di Sarzana che replicando al Partito Democratico prosegue: “La deliberazione sul porticato, difatti, è stata proposta dalla maggioranza e doveva essere discussa il 4 agosto: ma la strategia ostruzionistica messa in piedi dalle minoranze per far saltare gli ultimi consigli, sfruttando un’assenza in maggioranza per Covid, ha costretto non tanto la politica, ma gli uffici comunali ad un lavoro straordinario per riproporre le pratiche in un consiglio fiume dell’11 agosto. A loro vanno i nostri ringraziamenti, con le scuse per il comportamento poco istituzionale e poco rispettoso per loro e per la cittadinanza delle minoranze. Come sempre, noi a differenza di altri, abbiamo a cuore la città: ci siamo rimboccati le maniche e licenziato le pratiche, tra cui l’assestamento di bilancio e tanti milioni di euro per Sarzana, per il suo PalaHockey, per il sociale, per la cultura, per costruire ponti e mettere in sicurezza argini.

Ma il PD, invece, pensa solo a rallentare Sarzana e, con essa, la sua Amministrazione. L’11 agosto, poi, se il PD avesse voluto avrebbe potuto tranquillamente discutere il caso Laurina: perché non hanno votato contro alla sospensiva proposta e votata da tre consiglieri della maggioranza? Noi abbiamo lasciato, su una questione personale come il possibile conflitto d’interessi di un consigliere comunale, libertà di coscienza: il loro è stato un indirizzo di partito. Perché hanno cambiato idea, quando avevano dichiarato che avrebbero votato contro? Sapevano che c’erano tre voti a favore, tutti gli altri astenuti, e i tre consiglieri di minoranza che avrebbero potuto votare e discutere hanno scelto di non votare e di non discutere. Di cos’hanno avuto timore? Perché sono fuggiti dal voto e dalla discussione? Forse è emerso anche a loro un legittimo dubbio del possibile conflitto d’interessi di un consigliere di minoranza, che era con loro saldamente in maggioranza e iscritto al PD quando nel 2016 la Giunta si dimenticava di citare il porticato del Laurina tra le aree su cui grava un diritto pubblico di passaggio? Non lo sapremo mai. Sappiamo, invece, ormai con certezza che noi vogliamo risolvere definitivamente i problemi di viabilità di via Paradiso con nuovi ponti, nuove passerelle ciclopedonali, nuove rotonde e riqualificare l’esistente, il PD no.

Il PD vorrebbe, con coerenza, proseguire nell’immobilismo più assoluto degli ultimi lustri.

Sul porticato del Laurina, noi vogliamo difendere i diritti dei sarzanesi costituiti da tempo immemorabile, la minoranza si divide tra chi ritiene che questi non esistano e chi, come il PD, si barcamena tra alleati ingombranti e dimenticanze del passato di chi era magari assessore e votava l’improbabile progetto del Laurina e oggi è consigliere comunale. Rivolgiamo un invito agli amici consiglieri del PD: lasciate perdere per una volta i giochini della politica, scrivete e firmate come tanti sarzanesi una vostra dichiarazione sull’utilizzo pacifico che avete fatto in passato del porticato, l’ente comunale potrà usarla in sede giudiziale per difendere gli interesse di tutti i sarzanesi. E quando riporteremo la pratica, cercate di esserci in consiglio comunale e di votare a favore, per una volta e per i sarzanesi”

