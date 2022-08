Riomaggiore: soccorsa a Volastra coppia di escursionisti

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi nel tardo pomeriggio in località Volastra (nel comune di Riomaggiore) per soccorrere due persone in difficoltà su un sentiero.

I due escursionisti hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati in una zona di boscaglia particolarmente scoscesa dalla quale non potevano più tornare indietro.

I Vigili del Fuoco ed i Volontari del Soccorso Alpino li hanno raggiunti e li hanno calati in una zona sicura per poi ricondurli sulla strada principale.

