Sampdoria, un nuovo Sabiri? Gioca nel Modena: Paulo Azzi

Genova. Visto che l’idea di partenza era quella di andare a pescare, in Serie B, quattro o cinque nuovi Sabiri, un nome giusto poteva essere quello di Paulo Daniel Dentello Azzi, brasiliano del Modena (di origini italiane), con 28 anni già sul ‘groppone’, ma che sembra ricalcare le imprese di Junior Messias, visto che l’ultima prestazione, in Coppa Italia, contro il Sassuolo, lo ha trasformato in un nuovo Roberto Carlos, per il modo in cui ha arato la fascia… e così la concorrenza di Atalanta, Roma e Sassuolo ne rende oltremodo difficile la corsa all’ingaggio.

Questo è comunque il target di giocatori da cercare, ovviamente individuandoli prima che qualche apparizione televisiva li renda troppo appariscenti.

