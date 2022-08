Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Il Comune di Santa Margherita Ligure propone, per la sera di Ferragosto, lunedì, alle 21:30, in piazza Caprera, “Meu Brasil Brasileiro”, percorsi di musica poetica con Alessandra Cabella (voce), Alfredo Ferrario (clarinetto), Gioele Mazza (chitarra), Fabrizio Ciacchella (contrabbasso) e Massimo Caracca (batteria). L’ingresso per il pubblico è libero.

