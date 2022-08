Sorpreso a spacciare a Savona, il questore gli vieta di accedere e fermarsi vicino ai locali di Santa Rita per due anni

Savona. Il questore di Savona ha emesso un “daspo urbano” nei confronti di un uomo che, durante un servizio antidroga effettuato dalla squadra mobile a luglio scorso in diversi quartieri della città, era stato arrestato in flagranza di reato nella zona di Santa Rita con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. In quell’occasione erano anche stati sequestrati una certa quantità di cocaina e denaro in contanti.

A seguito di tale misura l’uomo non potrà accedere per due anni a locali (quali bar, pub, caffetterie, enoteche, ristoranti o trattorie) situati in quell’area nonché stazionarvi nelle immediate vicinanze.

