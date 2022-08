Brucia sterpaglie, allarme incendio a Borghetto: intervento dei vigili del fuoco

Borghetto Santo Spirito. Mentre tiene ancora in apprensione l’incendio boschivo che ha devastato l’albenganese, alle prime ore del mattino nuovo allarme, questa volta a Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto appreso, un abbruciamento di sterpaglie in un terreno agricolo privato, non consentito per lo stato di pericolosità attualmente in vigore, sarebbe sfuggito al controllo, alimentando un principio di incendio: il fumo sprigionato ha subito allertato le abitazioni della zona, con la richiesta di intervento da parte dei vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.ivg.it