Veramente strano il calcio, almeno quanto la vita. Il teatro è l’Olimpico per l’esordio della Lazio in campionato al cospetto del Bologna di Mihajlovic. Per Sarri è un inizio shock visto che dopo 5’ la sua squadra rimane in 10 per un errore incredibile del nuovo portiere della Lazio, Maximiano. L’estremo difensore portoghese è uscito dall’area e ha preso palla nettamente fuori dal rettangolo. L’arbitro Massa ha inizialmente fatto giocare, ma, richiamato successivamente dal var, ha potuto vedere che le cose erano andate diversamente: la sfera era stata afferrata fuori dall’area. Calcio di punizione ed espulsione per il portiere con ingresso di Ivan Provedel, a questo punto virtuale titolare della squadra visto l’erroraccio del collega. Come è strano il calcio: ancora una volta Provedel, partendo da secondo, ha la grande occasione di prendersi la maglia da titolare. Sempre con un’aquila sul petto.

L’articolo Errore ed espulsione per Maximiano, subito in campo Ivan Provedel proviene da Citta della Spezia.

