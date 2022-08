Cairo Montenotte. Provvidenziale intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento cairese per l’allarme scattato questo pomeriggio in località Sant’Anna a Cairo Montenotte.

Secondo quanto appreso, un furgone ha preso fuoco, per cause ancora in via di accertamento: il conducente si è messo in salvo e non si registrano persone ferite o intossicate, ma le fiamme si sono pericolosamente estese alla limitrofa area boschiva.

» leggi tutto su www.ivg.it