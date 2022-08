Lavagna: la grande festa dei Fieschi, danze, giochi e … Torta

Alle nove in punto di sera ha inizio il lungo corteo della Torta dei Fieschi. Dalla Basilica dei Fieschi, percorrendo via Dante, Piazza della Libertà, via Sanguineti, via Pessagno, per concludersi in Piazza Vittorio Veneto. Tutti aspettano Opizzo e Bianca Alle nove in punto di sera ha inizio il lungo corteo della Torta dei Fieschi. Dalla Basilica dei Fieschi, percorrendo via Dante, Piazza della Libertà, via Sanguineti, via Pessagno, per concludersi in Piazza Vittorio Veneto. Tutti aspettano Opizzo e Bianca in punto di sera ha inizio il lungo corteo della Torta dei Fieschi. Dalla Basilica dei Fieschi, percorrendo via Dante, Piazza della Libertà, via Sanguineti, via Pessagno, per concludersi in Piazza Vittorio Veneto. Tutti aspettano Opizzo e Bianca.

Uno ad uno i sestieri salgono sul palco: sestiere della Scafa, sestiere Miramare, sestiere della Moggia, sestiere di Cavi, le piccole di casa Fiesca. Poi arrivano, tra gli altri, i nobili ospiti del conte, Sinibaldo Fiesco (futuro Innocenzo IV), le Gratiae d’Amore, Clarissa, ed infine i Cavalieri del Fiesco , la scorta armata di Opizzo. Ed infine loro, finalmente, Opizzo e mona Bianca. Un amore tra storia e leggenda, datato 1230.

