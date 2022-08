Dall’Associazione Fiab Tigullio Vivinbici

Le immagini attestano la mancata osservazione della normativa che prescrive al minimo 150 cm di larghezza per percorsi ciclabili monodirezionali adeguatamente incrementati nel caso di presenza pedonale (DM 557/99, che, agli articoli 4 e 7 ). In alcuni tratti si riscontrano larghezze di 120/130 cm, fino addirittura a 100 cm in corrispondenza di un palo della luce.

